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На территории московской больницы нашли коробку с противопехотными минами

В Восточном Измайлово в Москве нашли коробку с противопехотными минами

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Global Look Press

В Москве на территории городской клинической больницы (ГКБ) имени Д.Д.Плетнева в Восточном Измайлово нашли коробку с противопехотными минами. Об этом сообщает агентство «Москва».

К медицинскому учреждению прибыли экстренные службы, место обнаружения опасных предметов было оцеплено. Ожидается прибытие саперов.

Командир первой инженерно-саперной бригады полковник Игорь Ляпунов до этого заявил, что военнослужащие украинской армии используют мины с сейсмическими датчиками на территории Курской области. Кроме того, на вооружении украинской армии имеются самодельные мины «Джоники», а также в большом количестве иностранные, рассказал Ляпунов. Полковник обратил внимание на то, что ВСУ маскируют мины под различные предметы. В конце ноября 2024 года телеканал ТСН сообщил, что предприятия военно-промышленного комплекса страны поставляли в Вооруженные силы Украины бракованные или низкокачественные мины.

Ранее житель Подмосковья обнаружил мину под полом своей квартиры.

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