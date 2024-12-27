«Азербайджанские авиалинии» назвали предварительную причину крушения самолета около Актау

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» сообщила новые подробности крушения самолета Embraer 190. Предварительные результаты расследования показали, что самолет, разбившийся в среду в Казахстане, столкнулся с «внешним физическим и техническим воздействием», следует из официального релиза авиалиний.

«Учитывая предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в результате физического и технического вмешательства, <...> полеты из Баку в аэропорты России будут осуществляться с 28 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

27 декабря Россия сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать для расследования падения самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в казахстанском городе Актау.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что упавший в Актау самолет не сел в Грозном из-за БПЛА и тумана.