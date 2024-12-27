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Росавиация: упавший в Актау самолет не сел в Грозном из-за БПЛА и тумана

Росавиация: во время посадки Embraer в Грозном вводили план «Ковер» из-за БПЛА
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в аэропорту Грозного во время попытки посадки самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» действовал план «Ковер» из-за атак украинских беспилотников. Его слова приводятся в Telegram-канале представителя ведомства Артем Кореняко.

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — заявил Ядров, подчеркнув, что план «Ковер» предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

Кроме того, в районе воздушной гавани был плотный туман, видимости не было на высоте 500 метров. Командир Embraer предпринял две безуспешные попытки посадить в нем самолет, после чего принял решение лететь в Актау.

Также Ядров заявил, что Россия сообщила Казахстану и Азербайджана о готовности сотрудничать для расследования обстоятельств падения самолета.

Пассажирский самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» упал в казахстанском Актау 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Ранее в Кремле ответили на требования Азербайджана извиниться крушение самолета.

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