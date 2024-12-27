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Росавиация: необходимо тщательно выяснить все обстоятельства падения самолета в Актау

РФ сообщила Казахстану о готовности помочь с расследованием падения самолета
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Россия сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать для расследования падения самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в казахстанском городе Актау. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram.

«В связи с крушением самолета Embraer близ Актау российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии», — цитирует он Ядрова.

Необходимо тщательно и полностью выяснить все обстоятельства авиакатастрофы, подчеркнул руководитель Росавиации.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL упал в Казахстане 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, при этом на его обшивке обнаружили множество отверстий.

Генпрокуратура Азербайджана совместно с РФ расследует обстоятельства инцидента.

Минтранс Казахстана сообщил, что представители бразильского Центра расследования и предотвращения авиапроисшествий приедут в Актау в ближайшие дни, чтобы изучить место падения самолета.

Ранее в Кремле ответили на требования Азербайджана извиниться за сбитие самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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