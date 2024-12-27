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Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри

РКН разработает критерии ограничения доступа к пропаганде отказа от деторождения
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Проект приказа Роскомнадзора об установлении конкретных критериев блокировки пропаганды отказа от деторождения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.

В то же время информацию о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе ограничивать не будут.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Документом запрещается информация, которая пропагандирует отказ от деторождения в СМИ, фильмах, интернете и рекламе. За нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри.

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