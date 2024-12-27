Роскомнадзор разработает критерии оценки информации об идеологии чайлдфри

Проект приказа Роскомнадзора об установлении конкретных критериев блокировки пропаганды отказа от деторождения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, блокироваться будет информация, убеждающая в необходимости отказа от деторождения, оправдывающая такой отказ и представляющая бездетность как предпочтительный жизненный выбор.

В то же время информацию о монашестве, обете безбрачия и отказе от деторождения на религиозной основе ограничивать не будут.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Документом запрещается информация, которая пропагандирует отказ от деторождения в СМИ, фильмах, интернете и рекламе. За нарушение гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри.