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В Госдуме оценили идею вырезать из всех фильмов упоминание чайлдфри

Депутат Ющенко назвал абсурдной идею вырезать из кино сцены о чайлдфри

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Depositphotos

После одобрения Госдумой закона о запрете на пропаганду чайлдфри в интернете обсуждается перспектива того, что из фильмов и сериалов будут вырезать сцены, где упоминается добровольный отказ от детей. Однако это было бы абсурдным решением, так как речь идет именно о публикациях, которые пропагандируют саму идеологию, объяснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко «Москве 24».

«Фильмы и сериалы имеют определенный метр, формат, и если мы будем выдергивать из контекста какую-то мысль, а дальше там действие будет развиваться по-другому, то это неправильно», – убежден депутат.

Он привел в пример сказку «Кощей Бессмертный», подчеркнув, что даже в ней при желании можно найти цитаты, которые будут расцениваться как деструктивные посылы для детей. Однако все-таки речь идет о публикациях, которые пропагандируют идеологию чайлдфри, подчеркнул Ющенко, добавив, что оцениваться будет именно общий посыл произведения.

Сам закон парламентарий посчитал своевременным, заявив, что он соответствует интересам России.

Напомним, накануне Госдума приняла законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Они, в числе прочего, ограничивают распространение «деструктивного контента» в интернете, СМИ, кино и рекламе, подробности – в материале «Газеты. Ru».

Ранее в России призвали не превращать закон о чайлдфри в охоту на ведьм.

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