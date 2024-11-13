Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ назвали «стратегической победой» закон о запрете пропаганды чайлдфри

Иерей Лукьянов: запрет пропаганды чайлдфри является стратегической победой

close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Принятие закона, предусматривающего запрет пропаганды чайлдфри, является стратегической победой защитников традиционных ценностей. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.

«Принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри — это стратегическая победа всех защитников традиционных ценностей, победа над информационной агрессией против наших детей», — заявил он.

Лукьянов подчеркнул, что православные христиане «с радостью воспринимают эту новость». По его словам, это еще один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Принятые законы, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, «призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность». 20 ноября документы будут рассмотрены (и, вероятно, одобрены) Совфедом, заявил сенатор Андрей Клишас. После этого они поступят на подпись президенту. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами