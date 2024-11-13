В РПЦ назвали «стратегической победой» закон о запрете пропаганды чайлдфри

Принятие закона, предусматривающего запрет пропаганды чайлдфри, является стратегической победой защитников традиционных ценностей. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.

«Принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри — это стратегическая победа всех защитников традиционных ценностей, победа над информационной агрессией против наших детей», — заявил он.

Лукьянов подчеркнул, что православные христиане «с радостью воспринимают эту новость». По его словам, это еще один шаг государства к созданию системы мер по защите семьи.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях законы о запрете «пропаганды чайлдфри» и усыновления российских детей гражданами государств, где разрешена смена пола. Принятые законы, как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, «призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность». 20 ноября документы будут рассмотрены (и, вероятно, одобрены) Совфедом, заявил сенатор Андрей Клишас. После этого они поступят на подпись президенту. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали чайлдфри программой Запада по снижению числа россиян.