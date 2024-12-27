Россиянам рассказали, как выбрать консервированные овощи к новогоднему столу

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как выбрать качественные консервированные овощи к новогоднему столу. Сообщение ведомства приводит «Радио 1».

«Прежде всего необходимо внимательно осмотреть банку: на ней не должно быть никаких повреждений. Затем нужно проверить наличие маркировки, так как только маркировка гарантирует, что продукт был изготовлен легально. <...> Рекомендуется также обратить внимание на стандарт производства, состав и, конечно, дату изготовления и срок годности», — сказано в сообщении.

При выборе консервированных помидоров эксперты советуют обратить внимание на рассол — он должен быть прозрачным. Кожица у томатов при этом не должна быть лопнувшей.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева до этого рассказала, как приобрести качественную икру. Эксперт посоветовала выбирать продукт с пометкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленный в местах традиционного лова.

Если заявлен город или регион, не имеющий отношения к рыбному промыслу, вероятно, продукт изготовлен из замороженных ястыков. Чем дальше место расфасовки от места добычи, тем выше риск купить испорченный продукт, предупредила специалист.

Ранее сообщалось, что в Саратовскую область поступили опасные рыбные консервы.