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Эксперт назвала скрытые признаки некачественной икры

Специалист Роскачества Саратцева посоветовала выбирать икру с пометкой ГОСТ
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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью «Парламентской газете» рассказала, как приобрести качественную икру к новогоднему столу. Эксперт посоветовала выбирать продукт с пометкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленный в местах традиционного лова — на Камчатке и Сахалине.

«Если заявлен город или регион, не имеющий отношения к рыбному промыслу, вероятно, продукт из замороженных ястыков. И обязательно должен быть указан вид рыбы — семейство лососевых. Имейте в виду: чем дальше место расфасовки от места добычи, тем выше риск купить испорченный продукт», — отметила Саратцева.

Кроме того, по ее словам, важно обратить внимание на дату упаковки. Чем больше разница между ней и днем вылова, тем выше вероятность того, что товар будет некачественным, поскольку неизвестно, где и как он хранился.

Специалист также рекомендует отдавать предпочтение икре в стеклянных банках, чтобы была возможность оценить содержимое. Икринки должны быть не слипшимися и иметь одинаковый размер.

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина до этого говорила, что злоупотребление икрой может привести к отекам и повышению артериального давления, поэтому не следует пренебрегать суточной нормой, объем которой составляет четыре чайные ложки.

Врач посоветовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами, в частности, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном, поскольку они обогащают ее вкус и помогают лучше усваивать полезные вещества.

Ранее сообщалось, что красная икра упала в цене в России.

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