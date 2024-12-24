В Саратовскую область поступили опасные рыбные консервы. Уже зафиксированы несколько случаев отравления. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве предупредили, что данная продукция может вызвать ботулизм (заболевание, которое поражает нервную систему и в отдельных случаях может привести к летальному исходу).

Как отмечает издание, речь идет о шпротах из балтийской кильки под брендом «За Родину», которые производятся в Калининградской области. Партия изготовлена в сентябре 2024 года и продается в стеклянных банках весом 270 граммов.

Тем, кто уже купил данные шпроты, специалисты Роспотребнадзора советуют их не вскрывать, а в случае обнаружения продукции на полках магазинов, обращаться в ведомство.

Незадолго до этого компания Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила продажу шпрот марки «За Родину» по всей России и заблокировала их поставки после сообщений об отравлении продуктом в Екатеринбурге.

18 декабря в Свердловской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало два случая заражения ботулизмом. Две заболевшие девушки обратились за помощью медиков после того, как употребили шпроты вышеуказанной марки. По данному факту возбудили уголовное дело.

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