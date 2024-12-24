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В Саратовскую область поступили опасные рыбные консервы

В Саратовской области зарегистрировали несколько случаев отравления шпротами
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Depositphotos

В Саратовскую область поступили опасные рыбные консервы. Уже зафиксированы несколько случаев отравления. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве предупредили, что данная продукция может вызвать ботулизм (заболевание, которое поражает нервную систему и в отдельных случаях может привести к летальному исходу).

Как отмечает издание, речь идет о шпротах из балтийской кильки под брендом «За Родину», которые производятся в Калининградской области. Партия изготовлена в сентябре 2024 года и продается в стеклянных банках весом 270 граммов.

Тем, кто уже купил данные шпроты, специалисты Роспотребнадзора советуют их не вскрывать, а в случае обнаружения продукции на полках магазинов, обращаться в ведомство.

Незадолго до этого компания Х5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила продажу шпрот марки «За Родину» по всей России и заблокировала их поставки после сообщений об отравлении продуктом в Екатеринбурге.

18 декабря в Свердловской области региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало два случая заражения ботулизмом. Две заболевшие девушки обратились за помощью медиков после того, как употребили шпроты вышеуказанной марки. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее эксперты рассказали, кому противопоказано есть консервацию.

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