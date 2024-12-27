В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве продлили до 6 января «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

По данным синоптиков, период предупреждения теперь действует с 19:00 27 декабря до 2:00 6 января. До этого предупреждение действовало до вечера 2 января.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что до 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, а в новогоднюю ночь будет небольшое похолодание. А морозы, по его словам, придут в Москву и область после 5 января.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны. В целом погода в европейской части России на данный момент определяется теплой Атлантикой, уточнила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.