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Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы

Вильфанд сообщил, что на Чукотке прогнозируют 45-градусные морозы
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Shutterstock/FOTODOM

На Чукотке на следующей неделе в ночное время ожидаются 45-градусные морозы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На Чукотке температуры будут доходить до 45 градусов мороза, очень прилично», — отметил он.

Кроме того, в Амурской области похолодает до -39°C, на юге Хабаровского края ожидается до -35°C, продолжил синоптик. В Приморском крае ждут до -25°C.

Также зимняя погода вернется в Кемеровскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, где температура опустится до -30°C, рассказал Вильфанд.

Понижение температуры связано с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

20 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег. Прогнозируется от -3 до -5°C, уточнил он. На неделе с 23 декабря, по его словам, жителей и гостей Москвы ждут температурные качели.

Ранее в Московском регионе зафиксировали редкое атмосферное явление.

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