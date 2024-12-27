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Бразильские специалисты приедут в Казахстан, чтобы изучить место крушения самолета

Специалисты бразильского CENIPA приедут на место крушения самолета в Актау
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Представители бразильского Центра расследования и предотвращения авиапроисшествий (CENIPA) приедут в Казахстан в ближайшие дни, чтобы изучить место падения самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в городе Актау. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана на своем сайте.

«Ожидается, что в ближайшие дни в нашу страну приедут представители CENIPA», — говорится в сообщении министерства.

В Минтрансе республики рассказали, что в Актау уже прибыли специальные представители завода-производителя Embraer согласно приложению 13 к Чикагской конвенции. Комиссия по расследованию выехала на место авиакатастрофы и определила предстоящие работы.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL упал в Казахстане 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, при этом на его обшивке обнаружили множество отверстий.

Генпрокуратура Азербайджана совместно с РФ расследует обстоятельства инцидента.

Ранее в Кремле ответили на требования Азербайджана извиниться за сбитие самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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