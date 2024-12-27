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В Кремле ответили на требования Азербайджана извиниться за сбитие самолета

Песков: РФ видела требования Азербайджана извиниться за сбитие самолета ПВО
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Россия видела заявление депутата парламента Азербайджана Расима Мусабекова, который потребовал извинений за то, что азербайджанский самолет мог быть сбит системами ПВО, иначе отношения между странами ухудшатся. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование инцидента продолжается.

«Мы, безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить. Идет расследование этого инцидента, и до выводов результатов расследования мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать. Вместе с тем у нас есть наша авиационная власть, которая может это делать. Мы же не считаем себя вправе», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Мусабекова.

26 декабря депутат в интервью изданию Turan заявил, что российская сторона должна принести извинения за произошедшее с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

По его словам, самолет был сбит в небе над Грозным, но некоторые пытаются замести следы этого.

«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности... Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость», — сказал парламентарий.

27 декабря AZAL приняла решение остановить полеты из Баку в семь городов России, включая Грозный.

Пассажирский самолет упал в Казахстане 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По одной из версий, лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами, при этом на его обшивке обнаружили множество отверстий.

Ранее сообщалось, что РФ и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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