Экс-замгубернатора Томской области не смог обжаловать приговор за растрату 80 млн рублей

Томский областной суд отклонил апелляцию бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу об организации растраты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре экс-заместитель губернатора Томской области получил пять лет колонии общего режима по делу о растрате почти 80 млн рублей. Теперь решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Кроме того, Гурдин обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

От отбывания наказания за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ) Гурдина освободили из-за истечения срока давности.

Бывшего заместителя губернатора задержали в июле 2022 года. Тогда Гурдин обвинялся в растрате 70 млн рублей, предоставленных из областного бюджета на национальный проект «Образование».

Преступление было совершено в период с августа 2020 по ноябрь 2021 года. По данным следствия, вице-губернатор поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 млн рублей на строительство студгородка при реальной рыночной стоимости проекта около 50 млн руб.

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