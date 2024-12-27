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Экс-замгубернатора Томской области не смог обжаловать приговор за растрату 80 млн рублей

Бывший замгубернатора Томской области Гурдин не смог оспорить приговор
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Томский областной суд отклонил апелляцию бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу об организации растраты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре экс-заместитель губернатора Томской области получил пять лет колонии общего режима по делу о растрате почти 80 млн рублей. Теперь решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Кроме того, Гурдин обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

От отбывания наказания за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ) Гурдина освободили из-за истечения срока давности.

Бывшего заместителя губернатора задержали в июле 2022 года. Тогда Гурдин обвинялся в растрате 70 млн рублей, предоставленных из областного бюджета на национальный проект «Образование».

Преступление было совершено в период с августа 2020 по ноябрь 2021 года. По данным следствия, вице-губернатор поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 млн рублей на строительство студгородка при реальной рыночной стоимости проекта около 50 млн руб.

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