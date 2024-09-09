Экс-замгубернатора Томской области получил пять лет за растрату

Советский районный суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестициям Юрия Гурдина к пяти годам колонии общего режима по делу о растрате почти 80 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Гурдина признали виновным по статье о присвоении или растрате. Суд назначил ему лишение свободы, а также штраф в размере 400 тыс. рублей.

Бывшего заместителя губернатора задержали в июле 2022 года. Тогда Гурдин обвинялся в растрате 70 млн рублей, предоставленных из областного бюджета на национальный проект «Образование».

Преступление было совершено в период с августа 2020 по ноябрь 2021 года. По данным следствия, вице-губернатор поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 млн рублей на строительство студгородка при реальной рыночной стоимости проекта около 50 млн руб.

В августе 2024 года гособвинение запросило восемь лет колонии для экс-заместителя губернатора Томской области.

Ранее для бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края потребовали 14 лет колонии.