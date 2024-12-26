В суде сообщили об аресте депутата горсовета Балашихи по делу о взятках

Суд арестовал депутата горсовета Балашихи, главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Антипову Михаилу Сергеевичу меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным агентства, депутата задержали по делу о взяточничестве. По предварительным данным, Антипов в течение нескольких лет получал взятки от коллег.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали министра сельского хозяйства Республики Бурятия Галсана Дареева. 26 декабря у чиновника прошли обыски. Ожидается, что 27 декабря состоится слушание в суде, в ходе которого Дарееву изберут меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста. При этом, в чем конкретно обвиняют главу регионального министерства сельского хозяйства, в материале не уточняется. Известно только, что его подозревают в превышении должностных полномочий в корыстных целях.

Ранее бывший чиновник министерства обороны РФ стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями.