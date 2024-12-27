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На улице в Новосибирске из-под земли забил высокий фонтан

Появилось видео с высоким фонтаном, который забил из-под земли в Новосибирске

В Новосибирске из-под земли забил гигантский фонтан. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Очевидцы пожаловались, что от воды на дороге образовалась наледь.

До этого в Петербурге два мальчика получили сильные ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой. Инцидент произошел на Пражской улице, которую 19 декабря заволокло паром из-за прорыва трубы. Двое детей в возрасте семи и 12 лет попали под фонтан горячей воды, когда шли в школу.

В начале декабря в центре Москвы из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. По словам очевидцев, коммунальная авария произошла на Люсиновской улице. Жильцы ближайшего дома №53 рассказали, что из-за прорыва им отключили воду. Аварийные бригады устранили неполадки. Информации о пострадавших пока не поступало, но из-за инцидента жильцы близлежащих домов пока остались без воды.

Ранее в Мурманской области хлынувший из стояка фонтан кипятка ошпарил дошкольника.

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