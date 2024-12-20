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Двое детей получили сильные ожоги при прорыве трубы с горячей водой в Петербурге

78.ru: в Петербурге двое детей получили сильные ожоги из-за прорыва трубы
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Depositphotos

В Петербурге два мальчика получили сильные ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Пражской улице, которую 19 декабря заволокло паром из-за прорыва трубы. Двое детей в возрасте семи и 12 лет попали под «фонтан» горячей воды, когда шли в школу.

После этого мальчики дошли до школы и провели весь день на занятиях, однако, когда они вернулись домой, их мать увидела у них большие волдыри на ступнях и вызвала бригаду скорой помощи.

Старшего госпитализировали в ожоговое отделение, ему может потребоваться операция по пересадке кожи. Младший пострадавший проходит лечение дома. Отмечается, что оба ребенка являются иностранцами, поэтому лечение будет платным. Их мать написала заявление в полицию.

Ранее в Мурманской области хлынувший из стояка фонтан кипятка ошпарил дошкольника.

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