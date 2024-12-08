В центре Москвы из-за коммунальной аварии из-под земли забил высокий фонтан

В центре Москвы из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей. Видео с ним опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, коммунальная авария произошла на Люсиновской улице. Жильцы ближайшего дома №53 рассказали, что из-за прорыва им отключили воду. Аварийные бригады устранили неполадки. Информации о пострадавших пока не поступало, но из-за инцидента жильцы близлежащих домов пока остались без воды.

Похожий инцидент произошел в Челябинске в начале декабря, когда в одном из дворов из-под земли забил фонтан высотой в три этажа. В результате коммунальной аварии местные жители нескольких многоквартирных домов остались без воды.

А конце октября в московской Коммунарке произошла коммунальная авария, в результате которой на улице Бачуринской образовался фонтан. В региональном отделении «Газпрома» заявляли, что фонтан появился из-за продувки нового участка газопровода. Там отмечали, что ситуация штатная и находится под контролем специалистов.

Ранее в Петербурге нечистоты из поврежденной канализации залили парковки с автомобилями.