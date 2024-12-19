В Мурманской области хлынувший из стояка фонтан кипятка ошпарил дошкольника

В Мурманской области прокуратура расследует обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка и его родителя из-за прорыва отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Апатиты, в доме 32 по улице Бредова. В квартире прорвало стояк, и кипяток хлынул на дошкольника и его родственника. В результате оба получили ожоги разной степени тяжести.

До этого в Москве ребенок пострадал из-за взрыва камина в квартире. Девочка сумела выбраться из задымленного помещения и прибежала к соседям, которые вызвали экстренные службы. Возгорание на площади 10 кв. метров оперативно потушили. Медики зафиксировали у пострадавшей незначительные ожоги.

Ранее в Калининграде ребенок спас многодетную семью от пожара.