Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мурманской области хлынувший из стояка фонтан кипятка ошпарил дошкольника

В Мурманской области хлынувший из стояка кипяток ошпарил трехлетнего ребенка

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Мурманской области прокуратура расследует обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка и его родителя из-за прорыва отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Апатиты, в доме 32 по улице Бредова. В квартире прорвало стояк, и кипяток хлынул на дошкольника и его родственника. В результате оба получили ожоги разной степени тяжести.

До этого в Москве ребенок пострадал из-за взрыва камина в квартире. Девочка сумела выбраться из задымленного помещения и прибежала к соседям, которые вызвали экстренные службы. Возгорание на площади 10 кв. метров оперативно потушили. Медики зафиксировали у пострадавшей незначительные ожоги.

Ранее в Калининграде ребенок спас многодетную семью от пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами