ФСБ опубликовала кадры с места задержания исламистов, планировавших теракт в Москве

ФСБ показала видео задержания исламистов, готовивших теракт в полиции в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) представила видеоматериалы с места задержания радикальных исламистов, планировавших теракт в отделении полиции в Москве. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики вскрывают дверь квартиры, а затем показываются оружие радикалов, улики, подтверждающие связь с группировкой, и пулевые отверстия. По заявлению ФСБ, предотвращенная атака была подготовлена исламистами из «Вилаят Хорасана», связанного с афганским отделением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Злоумышленники, выходцы из Центральной Азии, намеревались взорвать отдел полиции. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

26 декабря сообщалось, что сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Москве, направленный против главы добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова.

Ранее ФСБ сообщила о срыве серии покушений на высокопоставленных военных.