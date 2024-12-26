В Москве предотвратили теракт против главы добровольческого проекта «Архангел»

Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Москве, направленный против главы добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова. Об этом заявил куратор проекта Виталий Романов, пишет ТАСС.

По его словам, 22 декабря украинские агенты пытались вручить Филиппову заминированную подарочную грамоту. Документ был вставлен в рамку с подсветкой.

«Это происходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — рассказал Романов.

Всероссийский проект «Архангел» был образован группой энтузиастов в 2022 году, вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его участники занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обучают военнослужащих управлению дронами.

26 декабря суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения участнику украинского военизированного объединения Руслану Ижерскому. Мужчина стал фигурантом дела, возбужденного по статье о деятельности террористических организаций.

По данным следствия, он планировал совершить диверсионно-террористический акт на объектах энергетики в Санкт-Петербурге. Однако его поймали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, после чего суд заключил Ижерского под стражу.

Ранее в ФСБ России заявили о срыве серии покушений на участников СВО из числа высокопоставленных сотрудников министерства обороны.