Эксперт: пассажиры платят за миллионные издержки из-за перенаправления самолетов

Когда самолеты перенаправляют в аэропорты других городов из-за угрозы атак беспилотников, авиакомпании несут издержки до миллиона рублей. Из-за этого приходится предусматривать дорогие страховые тарифы, что в итоге отражается на стоимости билетов и ложится на плечи пассажиров, рассказал НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Один час полета магистрального самолета стоит 700 тысяч рублей. Плюс нужно учитывать взлетно-посадочную операцию на прием и вылет. Так, перенаправление самолета из Астрахани в Махачкалу обойдется авиакомпании в 1 миллион рублей, объяснил эксперт. Самолеты имеют резервы топлива на 180 минут, а маршруты предусматривают запасные аэродромы в нужном радиусе, добавил он.

С учетом таких рисков компании приобретают страховочные тарифы, на которые повысились цены. Благодаря этому расходы авиакомпаний возмещают страховые, однако нужно учитывать стоимость закладывания таких рисков, подчеркнул Герасимов.

«Страховые компании смогут выплатить всем, но страховые тарифы сегодня высокие, что увеличивает себестоимость перевозки. Все это ложится на конечного потребителя, на пассажира», — заявил он.

В начале ноября из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский на запасные аэродромы ушли 36 самолетов. А в прошлые выходные из-за атаки беспилотников на Казань самолеты из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе, Улан-Удэ перенаправили на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА на регионы РФ.