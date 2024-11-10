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Нижегородский аэропорт принимал самолеты, летевшие в Москву

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 14 самолетов, летевших в Москву

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Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 14 рейсов, которые направлялись в Москву. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, передает РИА Новости.

«На 11:10 Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с пассажирами принятых рейсов проводят работу представители авиакомпании.

Собственные регулярные рейсы нижегородского аэропорта при этом обслуживаются по расписанию.

Несколькими часами ранее московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 36 самолетов.

Утром 10 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о массированной атаке беспилотников на регион. По его словам, в Раменском, Коломне и Домодедово были сбиты более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее Минобороны РФ назвало число сбитых за ночь дронов в российских регионах.

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