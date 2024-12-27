Идущий на поправку Дроздов вернулся к спорту и урокам испанского

Зоолог и известный телеведущий Николай Дроздов действительно чувствует себя хорошо и уже вернулся к занятиям спортом и и изучению испанского языка. Он «мотивирован и позитивен», сообщила его дочь Елена в беседе с 360.ru.

«Мы с мамой подарили ему велотренажер на Новый год, так что теперь, когда скользко на улице, можно поддерживать физическую активность и в квартире. По полчаса крутит его три раза в день», — отметила Елена.

Она также рассказала, что вскоре выйдет книга о зоологе – сейчас он ее активно редактирует. Параллельно Дроздов учит испанский, поддерживая мозг в тонусе. Елена добавила, что зоолог поздравляет россиян с наступающими праздниками, желает им здоровья и благополучия, а также напоминает, что движение – это жизнь.

Напомним, SHOT до этого сообщал, что Дроздов собирается встречать Новый год на даче вместе со своей семьей.

А в начале декабря близкие ведущего рассказывали, что он не может вернуться к работе из-за повышенного чувства утомляемости и почти не встает с постели. Источник уточнял, что ему провели курс гормонотерапии, после которого рекомендовали больше отдыхать.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.