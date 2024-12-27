Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Идущий на поправку Дроздов вернулся к спорту и урокам испанского

Дочь Дроздова Елена: отец вернулся к изучению испанского и занятиям спортом
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Зоолог и известный телеведущий Николай Дроздов действительно чувствует себя хорошо и уже вернулся к занятиям спортом и и изучению испанского языка. Он «мотивирован и позитивен», сообщила его дочь Елена в беседе с 360.ru.

«Мы с мамой подарили ему велотренажер на Новый год, так что теперь, когда скользко на улице, можно поддерживать физическую активность и в квартире. По полчаса крутит его три раза в день», — отметила Елена.

Она также рассказала, что вскоре выйдет книга о зоологе – сейчас он ее активно редактирует. Параллельно Дроздов учит испанский, поддерживая мозг в тонусе. Елена добавила, что зоолог поздравляет россиян с наступающими праздниками, желает им здоровья и благополучия, а также напоминает, что движение – это жизнь.

Напомним, SHOT до этого сообщал, что Дроздов собирается встречать Новый год на даче вместе со своей семьей.

А в начале декабря близкие ведущего рассказывали, что он не может вернуться к работе из-за повышенного чувства утомляемости и почти не встает с постели. Источник уточнял, что ему провели курс гормонотерапии, после которого рекомендовали больше отдыхать.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами