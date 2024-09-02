Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ

Телеведущий Дроздов вернется к преподавательской деятельности

close
Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий Николай Дроздов вернется к работе со студентами в новом учебном году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

87-летний ведущий «В мире животных», по данным издания, с начала учебного года будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова. В университете он уже 23 года является профессором.

Вести лекции очно, как раньше, он не будет, как и сниматься в телепередачах, утверждает издание, по состоянию здоровья. При этом, ссылаясь на близких, Life сообщает, что Дроздов находится в хорошем настроении, чувствует себя отлично и готовится к работе.

6 октября 2023 года Life сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды якобы выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. Позже дочь Дроздова опровергла, что у зоолога диагностирован рак.

В тот же день сам Николай Дроздов возмутился сообщениями о том, что у него обнаружили рак и назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию.

В мае 2024 года супруга Николая Дроздова рассказывала о его состоянии после выписки из стационара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами