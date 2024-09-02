Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ

Телеведущий Николай Дроздов вернется к работе со студентами в новом учебном году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

87-летний ведущий «В мире животных», по данным издания, с начала учебного года будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова. В университете он уже 23 года является профессором.

Вести лекции очно, как раньше, он не будет, как и сниматься в телепередачах, утверждает издание, по состоянию здоровья. При этом, ссылаясь на близких, Life сообщает, что Дроздов находится в хорошем настроении, чувствует себя отлично и готовится к работе.

6 октября 2023 года Life сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды якобы выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. Позже дочь Дроздова опровергла, что у зоолога диагностирован рак.

В тот же день сам Николай Дроздов возмутился сообщениями о том, что у него обнаружили рак и назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию.

В мае 2024 года супруга Николая Дроздова рассказывала о его состоянии после выписки из стационара.