Состояние здоровья 87-летнего Николая Дроздова улучшилось

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя лучше и уже вернулся к занятиям спортом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Дроздов, как заявляет Telegram-канал, уделяет тренировкам по полчаса ежедневно. Он любит заниматься на велотренажере, который стоит у него на даче. Семья планирует подарить телеведущему похожее спортивное оборудование для его квартиры в Москве.

По информации SHOT, Николай Дроздов собирается встречать Новый год на даче вместе со своей семьей. Супруга телеведущего Татьяна подготовит к новогоднему столу любимые блюда мужа — салаты «Селедка под шубой» и «Оливье с курицей». От алкоголя Дроздовы давно отказались.

5 декабря СМИ утверждали, что Николай Дроздов не мог даже встать с постели из-за повышенного чувства утомляемости. Ему провели гормонотерапию, рекомендовали больше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале 2025 года.

Еще в октябре появились сообщения о том, что у Дроздова обнаружили рак. Позднее телеведущий опроверг эту информацию. Он назвал мерзавцами и сволочами тех, кто ее распространяет.

Ранее сообщалось, что госпитализированный актер Евгений Косырев находится в тяжелом состоянии.