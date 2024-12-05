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Близкие Николая Дроздова рассказали, что он почти не встает с постели

SHOT: телеведущий Дроздов не может вернуться к работе из-за утомляемости

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Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов не может вернуться к работе из-за повышенного чувства утомляемости. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Анонимные близкие ведущего рассказали изданию, что 87-летний Дроздов недавно обратился в стационар самостоятельно и пожаловался на заметную слабость. При этом большую часть времени телеведущий якобы не встает с постели.

Дроздову, уточнил источник, провели курс гормонотерапии, ему рекомендовали больше отдыхать и явиться на осмотр с анализами в начале 2025 года.

Семья Дроздова пока не комментировала эти сообщения. В сентябре на фоне сообщений о раке и слепоте телеведущего его дочь рассказала, что Дроздов хорошо себя чувствует и ведет активный образ жизни — занимается йогой, изучает испанский язык.

«Нет, чтобы что-то хорошее, мотивирующее узнать и об этом писать. Но нет — надо придумывать какую-то дичь и ее разгонять», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.

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