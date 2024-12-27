Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врио главы Курской области Хинштейн пришел на встречу с жителями в форме

Хинштейн надел форму на встречу с эвакуированными жителями Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн надел форму на встречу с жителями региона, находящимися в пункте временного размещения. Видеозапись, сделанная во время беседы граждан с чиновником, появилась в Telegram-канале последнего.

На кадрах видно, что Хинштейн пришел на встречу в офисном кителе оливкового цвета, который напоминает форму российских военнослужащих. К пиджаку были прикреплены погоны без знаков отличия, а также нашивка с фамилией и должностью временно исполняющего обязанности губернатора.

В 2007 году чиновник окончил Московский университет министерства внутренних дел РФ по специальности «правоведение». Тогда же ему присвоили специальное звание младшего лейтенанта внутренней службы.

При этом цвет формы внутренней службы МВД РФ отличается от цвета кителя, в котором Хинштейн пришел на встречу. Она темно-синяя, а не оливковая.

5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин предложил Александру Хинштейну временно возглавить администрацию Курской области, так как действующий на тот момент губернатор региона Алексей Смирнов решил досрочно покинуть пост. До назначения на должность врио главы российского субъекта был депутатом нижней палаты федерального парламента.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов надел на встречу с гражданами куртку с надписью «командир».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами