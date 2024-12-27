Врио главы Курской области Хинштейн пришел на встречу с жителями в форме

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн надел форму на встречу с жителями региона, находящимися в пункте временного размещения. Видеозапись, сделанная во время беседы граждан с чиновником, появилась в Telegram-канале последнего.

На кадрах видно, что Хинштейн пришел на встречу в офисном кителе оливкового цвета, который напоминает форму российских военнослужащих. К пиджаку были прикреплены погоны без знаков отличия, а также нашивка с фамилией и должностью временно исполняющего обязанности губернатора.

В 2007 году чиновник окончил Московский университет министерства внутренних дел РФ по специальности «правоведение». Тогда же ему присвоили специальное звание младшего лейтенанта внутренней службы.

При этом цвет формы внутренней службы МВД РФ отличается от цвета кителя, в котором Хинштейн пришел на встречу. Она темно-синяя, а не оливковая.

5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин предложил Александру Хинштейну временно возглавить администрацию Курской области, так как действующий на тот момент губернатор региона Алексей Смирнов решил досрочно покинуть пост. До назначения на должность врио главы российского субъекта был депутатом нижней палаты федерального парламента.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов надел на встречу с гражданами куртку с надписью «командир».