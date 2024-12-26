Российский губернатор встретился с жителями региона в куртке с надписью «командир»

Губернатор Филимонов приехал на встречу с жителями в куртке «командир»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов приехал на встречу с жителями региона в куртке с надписью «командир». Соответствующий видеоролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава региона выбрал такую куртку для посещения предновогодней встречи с воспитанниками Череповецкого Центра боевых искусств. В рамках встречи Филимонов показал детям жест, который символизирует гармонию между разумом и мощью.

В ноябре Филимонов вызвал на бой «отдельного представителя части индустриального микросоциума с транснациональным «отливом». Губернатор не стал называть его фамилию. Однако намеки главы региона были истолкованы как обращение к акционеру «Северстали» Алексею Мордашову.

10 декабря Мордашов сообщил, что у него нет конфликта с губернатором Вологодской области. Бизнесмен отметил, что вызов на поединок является попыткой перевести дискуссию в другую плоскость. Предприниматель назвал «забавным» тот факт, что Филимонов вызвал на поединок крупнейшего инвестора региона.

Ранее Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий Орешник».