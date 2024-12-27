В Тамбове высказались по поводу учебника ОБЖ, где в изнасилованиях винят жертву

В министерстве образования Тамбовской области прокомментировали появившиеся в социальных сетях данные о том, что в некоторых школах используют новый учебник по ОБЖ, авторы которого обвиняют в изнасиловании самих жертв. Об этом пишет РБК.

Речь идет об учебнике ОБЖ для девятого класса, авторами которого являются Сергей Вангородский, Михаил Кузнецов и Владимир Латчук. В главе «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» есть раздел о безопасном поведении девушек.

Авторы пособия написали, что девушки в некоторых случаях сами провоцируют насильников. В главе также есть советы девушкам не надевать слишком короткие юбки и не наносить яркий макияж, поскольку подобные действия могут быть расценены мужчинами в качестве «сигнала».

В Минобразования региона заявили, что скандальный учебник не входит в актуальный федеральный перечень от Минпросвещения, в связи с чем его не используют в процессе обучения.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также отметила, что данный учебник не включен в образовательный стандарт. Однако, по ее словам, книга используется в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. Глава «Лиги безопасного интернета» призвала Минпросвещения РФ провести проверку.

Ранее правительство заказало учебники по искусственному интеллекту.