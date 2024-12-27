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В Росавиации опровергли данные о введении плана «Ковер» в самарском аэропорту

Росавиация: аэропорт в Самаре работает в штатном режиме
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Данные о введении ограничений на работу аэропорта в городе Самаре не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

«Но ряд медиа распространяют некорректную информацию о якобы введенных ограничениях на работу этой воздушной гавани. Прошу доверять официальным источникам информации», — подчеркивается в заявлении.

27 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что в трех российских аэропортах ввели план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь шла о воздушных гаванях в городах Грозный, Махачкала и Самара.

До этого была приостановлена работа еще четырех аэропортов — в городах Сочи, Казань, Астрахань и Волгоград. Как рассказал Кореняко, ограничения ввели ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом астраханский и волгоградский аэропорты возобновили работу в 6:40 мск. Воздушная гавань в Сочи начала вновь принимать и отправлять самолеты в 9:15 мск, а воздушная гавань в Казани — в 10:00 мск.

Ранее в кемеровском аэропорту задержали несколько рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

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