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Стала известна погода в Москве на Новый год и Рождество

Синоптик Тишковец: на новый год ожидаются до -6° мороза
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В столичном регионе в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -6°. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, в Новый год будет переменная облачность и легкие бодрящие морозы, осадков не ожидается.

«В новогоднюю ночь на среду, 1 января, заглянет гребень антициклона», — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что в последний день 2024 года погода скроет серую оттепель, пойдет снег. Кроме того, через Центральную часть России промчится холодный атмосферный фронт, сопровождающийся обильными осадками, порывистым ветром и метелью.

Синоптик отметил, что в течение январских каникул из-за обильного снега сугробы вырастут до 17-22 сантиметров, а на Рождество будут морозы.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в новогодние праздники в Москве ожидаются как оттепели, так и морозы. По ее словам, в новогоднюю ночь в столице ожидается небольшой снег, температура воздуха составит -2°C. При этом 1 января ожидается оттепель — до +3°C.

Ранее синоптик предупредила о риске образования замерзающих туманов в Москве.

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