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Синоптик предупредила о риске образования замерзающих туманов в Москве

Синоптик Позднякова: замерзающие туманы могут образоваться в Москве
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве до субботы, 28 декабря, сохраняется риск образования замерзающего тумана, он образуется в условиях чередования теплой и холодной погоды. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этом случае холодный воздух за ночь скапливается внизу у земли, а сверху — идет теплая воздушная масса.

«Когда температура у земной поверхности отрицательная, а сверху опускается туман, у земли капельки тумана замерзают, и образуется гололед. Опасен он в первую очередь для авиации. Туман и сам по себе осложняет обстановку, ухудшает видимость. А такой еще и намерзает. Приходится обязательно обрабатывать и взлетно-посадочные полосы, и воздушные суда», — сказала Позднякова.

При этом опасности для автомобилей нет, потому что дороги в столице регулярно обрабатывают реагентами, уточнила синоптик. Однако ухудшение видимости во время тумана все же возможно.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что сильные снегопады и морозы не ожидаются в Москве до конца 2024 года. По ее словам, в ночь на 1 января температура воздуха опустится до -1…-3°C, однако, после этого в столице вновь будет оттепель. До конца года может выпасть только 1-2 см снега.

Ранее москвичам пообещали небольшой мороз в новогоднюю ночь.

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