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В Совфеде объяснили, кому выгодно крушение российского судна Ursa Major

Сенатор Климов: США и Британия выиграли от крушения сухогруза РФ Ursa Major
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Yoruk Isik/Reuters

Крушение сухогруза оказалось выгодно Великобритании и США – эти государства уже заявляли о своем намерении «выкурить» Россию из международных морских просторов, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Операция, в результате которой затонуло судно, проведена профессионалами, заявил он НСН.

«Это выгодно всем тем, кто не хочет укрепления позиции России на морях, не только в Средиземном море, а в целом на морях. Нас очень хотели бы выкурить с международных морских просторов», — отметил Климов, добавив, что об этом неоднократно заявляли политики ЕС.

Уже можно сделать выводы, что инцидент устроили профессионалы, причем, по мнению сенатора, прослеживается почерк британских спецслужб. На подобные диверсии как раз заточены SAS (подразделение спецназа ВС Британии), считает он.

В любом случае следователи изучат все подробности происшествия и установят виновных, так как речь идет о безопасности морских перевозок в целом, подчеркнул Климов.

«Когда следствие покажет, кто и что, возмездие должно быть неотвратимым», — заключил он.

Напомним, 24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее владелец затонувшего сухогруза раскрыл новые подробности.

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