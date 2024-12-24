Раскрыты подробности о состоянии затонувшего в Средиземном море российского судна

С российским грузовым судном Ursa Major, затонувшим в Средиземном море, раньше не было никаких проблем, в том числе не наблюдалось текучки среди экипажа. Об этом 360.ru заявил бывший гендиректор ООО «СК-Юг» — компании, владеющей судном.

«Никаких проблем не было, по крайней мере, на моей памяти. Происшествий с пароходом не было. Нормальный пароход <…>», — заявил специалист, добавив, что сам не раз плавал на судне, а также работал в должности заместителя по безопасности.

Что касается экипажа, то сотрудники менялись лишь на время отпусков друг друга, заверил он.

«В основном не было текучки тогда. Сейчас, возможно, текучка есть у них», — заключил экс-глава компании.

Напомним, испанские СМИ сегодня сообщили, что Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. Уточняется, что 14 членов экипажа спасены и переправлены в порт Картахены, а двое — пропали без вести. Судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении Владивостока, прибытие было запланировано на 22 января.

Ранее у Териберки затонуло судно с туристами.