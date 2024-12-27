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Летящий в Казань самолет перенаправили на запасной аэродром

Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево
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Направляющийся в аэропорт Казани самолет из Красноярска по решению командира воздушного судна перенаправлен на запасной аэродром Бегишево. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс из Красноярска перенаправлен на запасной аэродром Бегишево», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Из онлайн-табло казанского аэропорта следует, что на вылет задерживаются авиарейсы в Стамбул и Москву, на вылет и прилет перенесли время 12 авиарейсов.

27 декабря Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

Также стало известно, что в аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на использование воздушного пространства, но сейчас они сняты. В Астрахани из-за ограничений задерживается прибытие самолета из Москвы.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.

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