В Росавиации сообщили об ограничениях в работе аэропортов Волгограда и Астрахани

В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на использование воздушного пространства, но сейчас они сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что в 06:40 мск воздушные гавани работают штатно.

В аэропорту Волгограда сообщили РИА Новости, что из-за ограничений задерживается прибытие рейсов из Москвы. По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет.

В аэропорту Астрахани сообщили агентству, что из-за ограничений у них тоже задерживается прибытие самолета из столицы. Всего в воздушной гавани задерживаются два рейса на прилет и вылет.

Этой же ночью аэропорты в Сочи и Казани закрыли для обеспечения безопасности полетов, они временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

Утром российское Минобороны сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.