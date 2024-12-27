В Росавиации сообщили об ограничениях в работе аэропортов Волгограда и Астрахани

В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на использование воздушного пространства, но сейчас они сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что в 06:40 мск воздушные гавани работают штатно.
В аэропорту Волгограда сообщили РИА Новости, что из-за ограничений задерживается прибытие рейсов из Москвы. По данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет.
В аэропорту Астрахани сообщили агентству, что из-за ограничений у них тоже задерживается прибытие самолета из столицы. Всего в воздушной гавани задерживаются два рейса на прилет и вылет.
Этой же ночью аэропорты в Сочи и Казани закрыли для обеспечения безопасности полетов, они временно не принимали и не отправляли авиарейсы.
Утром российское Минобороны сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской области.
Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ на Белгородскую область 15 машин получили повреждения.