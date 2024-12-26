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После атаки ВСУ на Белгородскую область повреждено 15 машин

В Белгородской области после атаки ВСУ повреждено 15 гражданских автомобилей
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ атаковали с помощью беспилотников Грайворонский округ Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон повреждены 15 легковых автомобилей, в 8 квартирах МКД и в одном частном доме выбиты окна. Кроме того, посечён фасад и повреждено остекление одного коммерческого объекта», — написал глава региона.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется. Оперативные службы работают на местах прилетов.

До этого сообщалось, что в результате обстрела Грайворонского округа повреждена линия электропередач. Аварийное отключение электроэнергии произошло в селах Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также ранее отселенные населенные пункты Безымено и Новостроевка-Вторая.

Губернатор отметил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Тульской области загорелся завод Haval.

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