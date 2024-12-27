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Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожье

Федоров: инфраструктура получила повреждения в подконтрольном ВСУ Запорожье
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Промышленная инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом в Telegram-канале заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что в ночь на 27 декабря в городе произошел взрыв.

«Масштабы разрушений устанавливаются», — написал он.

Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Запорожье был взрыв большой мощности, его природа и последствия уточняются.

19 декабря сообщалось, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Вечером 17 декабря в украинской столице произошел взрыв. Соответствующие звуки раздались до того, как в городе объявили воздушную тревогу.

Ранее на Украине после взрывов выявили повреждение железнодорожной станции.

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