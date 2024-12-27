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В США выявили мутацию птичьего гриппа

CDC: вирус птичьего гриппа мутировал у первого тяжелого пациента в США
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Shutterstock

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выявили мутацию птичьего гриппа у пациента с первым тяжелым случаем заболевания в стране. Об этом сообщает Reuters.

В CDC подчеркнули, что выявленной мутации не было в образцах, взятых у инфицированных птиц пациента.

В ведомстве отметили, что изменения в пробах зараженного наблюдаются в одном из генов — гемагглютинине, который играет ключевую роль в прикреплении к клеткам в организме носителя вируса.

В публикации отмечается, что тяжелый случай заражения птичьим гриппом был выявлен у 65-летнего жителя Луизианы. У него выявили штамм вируса D1.1, который недавно был обнаружен у диких и домашних птиц в Соединенных Штатах.

14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц, поэтому на данный момент не требуются никакие новые меры по профилактике.

9 декабря сообщалось, что американские ученые из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии выявили мутацию в вирусе птичьего гриппа H5N1, позволяющую патогену передаваться млекопитающим, включая человека.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом.

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