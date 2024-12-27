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В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий с 1 января

Депутат Чаплин: страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января
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Максим Блинов/РИА Новости

Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, что коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров», — сказал он.

Депутат отметил, что индексация страховой пенсии затронет работающих пенсионеров впервые с 2015 года.

Он добавил, что в 2026 и 2027 годах пенсии будут повышаться дважды в году — в феврале и апреле.

До этого в Социальном фонде России (СФР) сообщили, что некоторые пенсионеры получат повышенную пенсию за январь 2025 года уже в декабре 2024 года.

Средний размер пенсии ожидается на уровне 24 тысяч рублей. В случае, если реальная инфляция окажется иной, правительство имеет право на дополнительную индексацию. «Газета.Ru» опубликовала таблицу с пенсионным возрастом по годам.

Ранее сообщалось, что москвичам увеличат размер социальной доплаты к пенсиям.

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