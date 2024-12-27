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В СФР рассказали о повышенной пенсии за январь 2025 года

СФР: некоторые пенсионеры смогут получить пенсию за январь в декабре
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Максим Блинов/РИА Новости

Некоторые российские пенсионеры получат повышенную пенсию за январь 2025 года уже в декабре 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России (СФР).

Выплаты поступят тем пенсионерам, чьи пенсии обычно перечисляются в период с 1 по 9 января и попадают на новогодние праздники. В СФР уточнили, что такие выплаты будут произведены до 28 декабря.

Досрочные выплаты коснутся получателей страховых, социальных, накопительных пенсий, а также пенсий по старости и инвалидности. При этом страховые пенсии будут уже индексированы. В СФР также добавили, что следующая выплата будет произведена только в феврале 2025 года.

Индексация пенсий в России в 2025 году составит 7,3%, а средний размер пенсии ожидается на уровне 24 тысяч рублей. В случае, если реальная инфляция окажется иной, правительство имеет право на дополнительную индексацию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кто выйдет на пенсию по старости.

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