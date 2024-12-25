Пенсионный возраст в 2025 году: кто выйдет на пенсию по старости?

Как изменится в 2025 году возраст выхода на пенсию: таблица с пенсионным возрастом по годам

Пенсионная реформа, стартовавшая в России в 2019 году, постепенно меняет сроки выхода на пенсию для мужчин и женщин. К 2028 году пенсионным возрастом для мужчин станут 65 лет, для женщин — 60 лет. Повышение происходит поэтапно. Какие категории граждан выйдут на пенсию в 2025 году и кому положена досрочная пенсия — в материале «Газеты.Ru».

Что изменила пенсионная реформа в РФ

В 2019 году в России началось поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Переходный период рассчитан на 10 лет. Пресс-секретарь отделения Социального фонда России по Москве и Московской области Елена Гилевская рассказала «Газете.Ru», что переход к новому нормативному пенсионному возрасту завершится в 2028 году, когда правом на страховую пенсию по старости будут обладать мужчины с 65 лет и женщины — с 60 лет. До реформы возраст выхода на пенсию был 60 и 55 лет соответственно.

По словам Елены Гилевской, одновременно с достижением возраста для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях необходимо соблюдение требований:

по продолжительности страхового стажа;



наличию индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Так, с 2025 года необходимая продолжительность страхового стажа должна составлять не менее 15 лет, сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) — 30.

Как узнать свой страховой стаж и количество ИПК Выяснить свой страховой стаж и сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов можно самостоятельно несколькими способами:



- Заказать выписку из лицевого счета Социального фонда России на Госуслугах. Уведомление с нужной информацией поступит в течение дня в личный кабинет.



- Заказать выписку из лицевого счета на сайте СФР. Чтобы авторизоваться на портале, используйте учетную запись от Госуслуг. Выписка также придет в день обращения.



- Обратиться лично в СФР. На прием можно записаться онлайн.

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Кто выйдет на пенсию в 2025 году

Как пояснила основатель и управляющий партнер юридической компании «РосКо», кандидат экономических наук Алена Талаш, в ходе реформы ежегодно возраст выхода на пенсию повышается на полгода.

Сейчас идет переходный период: каждый год возраст выхода на пенсию сдвигается на полгода. Продлится все это до 2028-го. В 2024 году на пенсию вышли 58-летние женщины и 63-летние мужчины. К 2028 году планку повысят до 60 и 65 лет. Алена Талаш управляющий партнер ГК «РосКо», кандидат экономических наук

Поэтому получается, что в отдельные годы переходного периода (когда на год приходится полугодовое повышение пенсионного возраста) на пенсию не выходит никто. Но это правило распространяется только на страховые пенсии по старости, иные категории граждан выходят на пенсию в соответствии с законодательством.

В 2025 году никто не сможет выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях.

Также было в 2023 году, в следующий раз такая ситуация возникнет в 2027-м.

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Все мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, выйдут на пенсию в 65 лет. Что касается женщин, то с 60 лет на пенсию будут выходить те, кто родился в 1968 году и позже.

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У кого есть право выхода на досрочную пенсию в 2025 году

Елена Гилевская напомнила: лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше достижения общеустановленного возраста.

«Например, у мужчины 1962 года рождения нормативный пенсионный возраст составляет 64 года, соответственно, пенсия по старости ему может быть назначена в 2026 году. Если он приобретет страховой стаж 42 года, к примеру, в 2025 году, то страховая пенсия по старости может быть ему назначена досрочно, уже в 2025 году», — пояснила пресс-секретарь отделения Социального фонда России по г. Москве и Московской области.

Кроме того, в 2025 году страховая пенсия по старости будет назначаться гражданам, имеющим право на досрочную пенсию и которым сохранен прежний возраст выхода на пенсию:

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда , за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам, при наличии определенной продолжительности страхового стажа и ИПК. А именно лица, занятые:

на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах;

тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах;

женщины в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью;

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах;

в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения), а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле;

на подземных и открытых горных работах, включая личный состав горноспасательных частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников;

в летном составе гражданской авиации, на работах по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации.

по социальным мотивам и по состоянию здоровья

2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного возраста

женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьми лет;

одному из родителей инвалида с детства, воспитавшему его до восьми лет;

опекуну инвалида с детства, воспитавшему его до восьми лет;

инвалидам вследствие военной травмы;

инвалидам по зрению, имеющим первую группу инвалидности.

радиационными и техногенными катастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской АЭС, катастрофу на химическом предприятии «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а также в связи с радиационным воздействием ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

работой в летно-испытательном составе

3. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с4. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного возраста в связи с

Право выйти на заслуженный отдых через пять лет после возникновения права на досрочную пенсию имеют:

Педагоги, отработавшие в учреждениях для детей не менее 25 лет.

Медики, проработавшие:



не менее 25 лет в учреждении в сельской местности и поселках городского типа,



не менее 30 лет в сельской местности и в городе или только в городе.

Творческие работники театров или театрально-зрелищных организаций. Стаж и возраст для досрочного выхода на пенсию зависят от профессии.

С 2019 года, напоминает Елена Гилевская, введены новые категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости:

женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста восьми лет;



женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста восьми лет.

Когда выходят на досрочную пенсию жители Крайнего Севера

Право уйти на заслуженный отдых имеют жители Крайнего Севера. Для этого им необходимо иметь так называемый северный стаж.

Условия для получения досрочной пенсии в районах Крайнего Севера:

15-летний стаж в районах Крайнего Севера



20-летний стаж в регионах, которые приравнены к Крайнему Северу.

Кстати Жители Крайнего Севера, помимо досрочной пенсии, имеют право на надбавки. За стаж на Крайнем Севере положено плюс 50% к фиксированной выплате за стаж. Пенсионеры приравненных к Северу регионов получают плюс 30% надбавки за стаж.

Почему увеличивается пенсионный возраст

Увеличение пенсионного возраста — мера, направленная на решение долгосрочных проблем в экономике, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления Михаил Поляков.

Рост продолжительности жизни и снижение рождаемости создают дисбаланс между количеством работающих и пенсионеров, что приводит к возрастающим расходам на пенсии. Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить количество работающих и, соответственно, налоговые поступления в пенсионный фонд, уменьшая нагрузку на бюджет. Михаил Поляков Доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления

Среди негативных экономических и социальных последствий увеличения пенсионного возраста эксперт выделил следующие:

Увеличение безработицы среди старшего поколения: люди, не имеющие возможности найти работу после достижения предыдущего пенсионного возраста, могут столкнуться с трудностями.

Снижение производительности труда: работники старшего возраста могут иметь сниженную производительность по сравнению с молодыми специалистами.

Социальная напряженность: повышение пенсионного возраста может вызвать социальное недовольство и протесты среди населения.

Финансовый эффект от повышения пенсионного возраста должен нарастать от года к году. По оценкам Минфина, он превысит 1% ВВП уже к началу 2030-х годов.

Как менялся пенсионный возраст в СССР и в России Пенсионное обеспечение в СССР впервые ввели в 1928 году. С 1968-го пенсионный возраст стал единым для всех: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



«Впервые обсуждать возможности для проведения пенсионной реформы начали в РФ в 1997 году. Дискуссию продолжили в 2010-2012-м, затем — в 2015–2016-м. С 2017 года заработала инициатива о повышении пенсионного возраста чиновников, а уже в 2019 году реформа затронула всех россиян. Кому-то дали дополнительные льготы, кто-то получил прибавку, а кто-то просто был вынужден дольше поработать», — пояснила основатель и управляющий партнер ГК «РосКо», кандидат экономических наук Алена Талаш.

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Пенсионный возраст в странах СНГ, Европы и мира

Алена Талаш рассказала, что в разных странах мира пенсионный возраст варьируется:

В Казахстане пенсионерами признаются граждане 61-63 лет при наличии соответствующих накоплений в ЕНПФ.

В Беларуси с 2017 по 2022 год провели пенсионную реформу. К 2024 году возраст выхода на пенсию для женщин достиг 58, для мужчин — 63 лет.

В Китае с 1 января 2025 года пенсионный возраст для мужчин повысят с 60 до 63 лет, для женщин — с 50 до 55 лет (рабочие профессии) или с 55 до 58 лет (офисные).

Франция — одна из последних стран ЕС, которая пошла по пути повышения возраста пенсионеров. Весной 2023 года во Франции пенсионный возраст подняли с 62 до 64 лет.

В Германии идут на пенсию в 65 лет. К 2031 году планку увеличат до 67 лет. В Бельгии возраст для выхода на заслуженный отдых к 2030 достигнет 67 лет. В Греции к этой планке пришли еще раньше.

В Японии пенсионный возраст повышается на четыре месяца каждый год с 2013 года. Для мужчин он составит 65 лет в 2025 году.

«Справедливости ради стоит отметить, что по пути увеличения возраста пенсионеров идут не все страны. Так, в разные периоды снижали возраст выхода на пенсию Саудовская Аравия, Турция, Индонезия и Люксембург», — подчеркнула Алена Талаш.

В свою очередь, Михаил Поляков отмечает, что в странах Европейского союза наблюдается тенденция к постепенному повышению пенсионного возраста из-за старения населения. В Японии и Южной Корее, сталкивающихся с серьезными демографическими проблемами, также происходит постепенное повышение пенсионного возраста. В США пенсионный возраст для получения полной социальной пенсии составляет 67 лет, но есть возможность выхода на пенсию раньше с уменьшенным размером выплат.