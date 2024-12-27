У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано неподалеку от японского острова Хонсю. Об этом рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Специалисты отметили, что эпицентр землетрясения находился в 571 км к северо-востоку от города Йокосука, в котором проживают 428 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших, а также о разрушениях не поступало.

Днем 26 декабря землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на Филиппинах. Толчки были зафиксированы в 79 километрах к юго-востоку от города Бутуан острова Минданао.

22 декабря землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в Южно-Африканской Республике (ЮАР). По данным EMSC, эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей с населением около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение.