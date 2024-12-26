На Филиппинах произошло землетрясение

На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 10.26 по местному времени (13.26 мск - прим. ред.) в 79 километрах к юго-востоку от города Бутуан острова Минданао. На территории острова проживают порядка 309 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина сообщила, что в период новогодних праздников в Москве могут пройти небольшие землетрясения. По ее словам, Москва является сложным регионом в геологофизическом смысле, его необходимо постоянно мониторить.

22 декабря землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в Южно-Африканской Республике (ЮАР). По данным EMSC, эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей с населением около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.