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В ЮАР произошло землетрясение

EMSC: в ЮАР произошло землетрясение магнитудой 5,3
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей с населением около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на AFP сообщало, что у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны трещины в стенах зданий и автомобили, придавленные обломками построек.

Позже миссия США сообщала, что американское посольство в столице Вануату, Порт-Виле, получило серьезные повреждения в результате произошедшего землетрясения и будет временно закрыто.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.

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