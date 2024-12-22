В ЮАР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, эпицентр находился в 101 километре к западу от населенного пункта Брандвлей с населением около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на AFP сообщало, что у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны трещины в стенах зданий и автомобили, придавленные обломками построек.

Позже миссия США сообщала, что американское посольство в столице Вануату, Порт-Виле, получило серьезные повреждения в результате произошедшего землетрясения и будет временно закрыто.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.