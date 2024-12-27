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Пять человек пострадали при столкновении машины с локомотивом на Ставрополье

На Ставрополье легковушка столкнулась с локомотивом, два человека не выжили
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МЧС Ставропольского края

На Ставрополье, в Светлограде, легковушка столкнулась с локомотивом, пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В 23:40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали пять человек. Из них двоих не удалось спасти. Локомотив не сошел с рельсов, однако во время ликвидации последствий аварии потребовалась помощь огнеборцев.

Тем временем массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле Москвы. ДТП произошло вечером 26 декабря. Столкнулись три машины. Две из трех полос Лефортовского тоннеля перекрыты. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что причиной аварии стал заглохший автомобиль Lexus. Водитель другого авто не заметил этого и врезался в иномарку.

Ранее россиянка впала в кому после ДТП с автобусом.

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