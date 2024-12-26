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Россиянка впала в кому после ДТП с автобусом

В Петербурге автобус наехал на женщину на пешеходном переходе, она в коме
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ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадала местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел вечером 25 декабря на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Типанова. По предварительной информации, 33-летняя петербурженка попала под колеса рейсового автобуса. Она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда на нее наехал автобус. За рулем транспортного средства находился 60-летний мужчина.

Пострадавшую доставили в одну из местных больниц. Женщину поместили в реанимацию, она находится в коме.

До этого в Петербурге шесть человек пострадали в ДТП у пешеходного перехода на Заневском проспекте. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее водителям рассказали, как избежать ДТП в новогодние праздники.

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